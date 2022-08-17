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“الأرصاد” يتوقع هطولًا للأمطار وهبوبًا للرياح والأتربة على 10 مناطق
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“الأرصاد” يتوقع هطولًا للأمطار وهبوبًا للرياح والأتربة على 10 مناطق

“الأرصاد” يتوقع هطولًا للأمطار وهبوبًا للرياح والأتربة على 10 مناطق
٠٧:١٧:٢١ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

كما توقع أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى هذه الساعة

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون غربية إلى شمالية غربية، تتحول شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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الأرصاد الرياض جازان حالة الطقس رياح وأتربة عسير هطول أمطار

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