الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى هذه الساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة عسير خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية؛ مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة عسير – العرين ـ بيشة ـ تثليث ـ طريب.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء.