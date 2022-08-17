أول شحنة حبوب أوكرانية تحط في ميناء عربي

تواصل ـ فريق التحرير:

رست أول سفينة غادرت أوكرانيا وهي محملة بالحبوب قبل أسبوعين، في ميناء طرطوس بالساحل السوري.

وذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار اصطناعية، أن السفينة “رازوني” التي ترفع علم سيراليون، أبحرت من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس.

وتحدثت تقارير أمس عن هذه السفينة وأنها لم يكن موقعها واضحا في الأيام الأخيرة، لأنها أبقت جهاز الإرسال والاستقبال مغلقا؛ وعندما أبحرت مرة أخرى في يوم تال لم تشغل أجهزة الإرسال والاستقبال.

وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية من شركة “بلانت لابس بي بي سي” السفينة في ميناء طرطوس صباح الثلاثاء.

وأكد مصدر ملاحي أنها رست هناك وقال إنها ستفرغ على الأقل جزءا من شحنتها من الذرة في سوريا.

وكانت الشحنة البالغ وزنها 26 ألف طن من الذرة متجهة في الأصل إلى لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة؛ لكن المشتري الأصلي رفض الاستلام بسبب مخاوف تتعلق بالجودة.