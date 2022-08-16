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أبو شايقة: لا بطالة في مهنة التمريض.. ونحتاج لـ 40 ألف ممرض (فيديو)
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أبو شايقة: لا بطالة في مهنة التمريض.. ونحتاج لـ 40 ألف ممرض (فيديو)

أبو شايقة: لا بطالة في مهنة التمريض.. ونحتاج لـ 40 ألف ممرض (فيديو)
٠٢:٢٣:٠٣ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف بروفيسور التمريض، الدكتور أحمد أبو شايقة، عن الاحتياج إلى 40 ألف ممرض في المملكة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد بطالة في مهنة التمريض.

وأوضح الدكتور أبو شايقة خلال استفاضته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن رواتب الممرضين عالية، وبمميزات كبيرة، وفرص كثيرة؛ ، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين في التمريض 37٪ بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وأرجع أبو شايقة عزوف بعض الممرضين عن العمل في المملكة إلى رغبتهم الشخصية؛ إذ لا توجد بطالة في هذه المهنة؛ لأن الطلب على التمريض عال.

وأوضح أبو شايقة أنه يوجد بالمملكة 220 ألف ممرض، منهم قرابة 80 ألف مواطن، و150 ألفًا من المقيمين؛ وبالتالي لدينا نقص في مهنة التمريض بمعدل 40 ألفًا.

ووجه رسالة إلى خريجي المرحلة الثانوية والآباء بأن مهنة التمريض مهنة إنسانية ذات مستقبل، وتحتاج إلى توطين، ومُمرِّض يعرف ثقافة المجتمع واحتياجات المريض.

الكلمات الدلالية:
40 ألف ممرض أبو شايقة برنامج الراصد قناة الإخبارية

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