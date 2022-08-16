رصد إعصار هائل قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

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رصد فيديو متداول من ولاية فلوريدا الأمريكية قدوم إعصار هائل قبالة سواحل الولاية.

ويعرف الإعصار بأنه عاصفة متوسطة ومكثفة لها ضغط منخفض في مركزها ومجموعة من الأحوال الجوية المرتبطة بها، من العواصف الثلجية إلى الرعدية الشديدة إلى هطول الأمطار الغزيرة.

وبعض الأوقات يتحول الإعصار ليصبح “قنبلة” عندما ينخفض ​​ضغطها المركزي بسرعة كبيرة – بما لا يقل عن 24 مليبار في 24 ساعة.

وأعطى اثنان من خبراء الأرصاد الجوية المشهورين، فريد ساندرز وجون جياكوم، هذا النمط اسمه في دراسة أجريت عام 1980.

وعندما “يقصف” الإعصار أو يخضع لعملية تكوين القنبلة، فإن هذا يخبرنا أن لديه إمكانية الوصول إلى المكونات المثلى للتقوية، مثل الكميات العالية من الحرارة والرطوبة والهواء المتصاعد.

ولا تتكثف معظم الأعاصير بسرعة بهذه الطريقة، وتضع الأعاصير المتفجرة الباحثين في حالة تأهب قصوى، لأنها يمكن أن تحدث آثارا ضارة كبيرة.