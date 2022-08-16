هل الثوم يسبب قرحة المعدة؟ استشاري يجيب

تواصل – فريق التحرير:

نفى د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض ما يتم تداوله بشأن تسبب الثوم بقرحة في المعدة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الثوم لا يسبب القرحة.

وفي وقت سابق، حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بائعي الشائعات ومروجي الوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ما تذكره بعض رسائل الواتس وغيرها عن فوائد الثوم الذكر أو الثوم اليمني؛ كلها أكاذيب لا تستند على أي دراسة علمية ولا تجارب طبية ولا دراسات”.

وأضاف “كل ما يتم الترويج له سواليف من كيس التاجر، ومن وكالة يقولون! فلا تخدعكم الدعايات والأكاذيب وبيع الأوهام”.

وختم د. فهد الخضيري بقوله “حافظوا على أموالكم من الاستغلاليين والنصابين والدجالين”.