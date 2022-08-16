بوتين: أمريكا تريد إثارة الفوضى في العالم وإطالة النزاع في أوكرانيا

تواصل ـ فريق التحرير:

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواقف الولايات المتحدة حيال كل من أوكرانيا وتايوان، متهما واشنطن بأنها تسعى لاندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي خطاب ألفاه بمنتدى موسكو للأمن الدولي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتطفل على سيادة البلدان للاننفراد بالهيمنة على العالم، بينما اعتبر وزير دفاعه، سيرجي شويجو، أن حرب أوكرانيا أنهت عهد أحادية القطب.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وكذلك استفزاز الصين عبر تايوان، معتبرا أن روسيا والصين تحافظان على سيادتهما في مواجهة الهيمنة الغربية.

واتهم الرئيس الروسي واشنطن بصب الزيت على النار في مناطق أخرى حول العالم كما يجري في تايوان، معتبرا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس الجاري استفزاز «مخطط بدقة».

ورأى بوتين أن عالما متعدد الأقطاب ومبنيا على القوانين الدولية هو لمصلحة الجميع دون استثناء، معلنا أن «روسيا والصين تحافظان على سيادتهما في مواجهة الهيمنة الغربية»، كما شدد في كلمته على أن الغرب بحاجة دائمة للأزمات للحفاظ على هيمنته على العالم.