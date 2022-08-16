تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 19 محرم 1444 هجرية، الموافق 17 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:49 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 19 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:40
المدينة – 4:35
الرياض – 4:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:50
المدينة – 6:55
الرياض – 6:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:20
المدينة – 8:25
الرياض – 7:56