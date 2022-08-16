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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
٠١:٣٢:٥٧ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 19 محرم 1444 هجرية، الموافق 17 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:49 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 19 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:40

المدينة – 4:35

الرياض – 4:07

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:50

المدينة – 6:55

الرياض – 6:26

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:20

المدينة –  8:25

الرياض – 7:56

 

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