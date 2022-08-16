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وظائف شاغرة بـ «شركة البحر الأحمر للتطوير» للعمل بفروع الشركة
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة البحر الأحمر للتطوير» للعمل بفروع الشركة

وظائف شاغرة بـ «شركة البحر الأحمر للتطوير» للعمل بفروع الشركة
٠١:٠٧:٥٨ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ مدير شريك أول Onboarding
ـ مدير التطوير
ـ مدير الإنشاءات
ـ مهندس تخطيط أول
ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية
ـ مدير التخطيط.
ـ التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة
ـ مدير أول سلامة وأمن المطارات
ـ مدير تجاري أول
ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية
ـ مخرج تجاري
ـ مدير المشروع
ـ مدير مشروع معاون
ـ مساعد مدير البناء
ـ كبير أخصائي إدارة الأداء
ـ مدير إنشاءات أول
ـ مدير العمليات البحرية
ـ أخصائي مراكز لوجستية
ـ مساعد مدير نمذجة معلومات البناء
ـ مساعد مدير البناء
ـ مساعد مدير نمذجة معلومات البناء
ـ وغيرها…

عن مشروع البحر الأحمر:

يُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي) من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ولايحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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التخطيط شركة البحر الأحمر فرص مدير التطوير وظائف شاغرة

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