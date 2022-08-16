ضبط 14 يمنيًا قدموا مستندات مزورة لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين

تواصل- فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وذلك بعد تقدمهم لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين بمستندات مزورة.

وحسب بيان “الأمن العام” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

على الجانب الآخر، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته (100) كيلو جرام من مادة القات المخدِّر.

ووجدت القوات المخدرات مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وكان الأمن العام، أعلن أن دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير، ألقت القبض على مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضاف بيان الأمن العام عبر موقع “تويتر”، أنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأوضح “الأمن العام”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.