الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعدما لدغتها.. طفلة تقتل أفعى سامة بأسنانها
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تواصل لايت

بعدما لدغتها.. طفلة تقتل أفعى سامة بأسنانها

بعدما لدغتها.. طفلة تقتل أفعى سامة بأسنانها
١١:٥١:٠٤ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت طفلة تبلغ عامين من عمرها قتل أفعى سامة بأسنانها انتقاما منها على لدغها لها أثناء وجودها وحدها في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها في محافظة بينكل التركية.

وكانت الطفلة الصغيرة تلعب في الحديقة الخلفية لمنزلها؛ لكن الجيران قالوا إنها بدأت بالصراخ بصوت عال بسبب لدغة أفعى.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية؛ أكد الجيران أنهم كانوا في ذهول عندما وجدوا الأفعى البالغ طولها نصف متر في فم الطفلة، حيث استطاعت الطفلة من قتل الأفعى بأسنانها الصغيرة.

وقدم الجيران بعض الإسعافات الأولية للطفلة قبل أن يذهبوا بها إلى المستشفى، حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، حتى تأكدوا أنها في صحة جيدة.

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