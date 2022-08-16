هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1.باحث قانوني أول
المؤهلات والخبرات
- بكالوريوس في القانون
- الماجستير في القانون
- الشهادات المهنية
- المجالات ذات الصلة
- مجال الشؤون القانونية
- الخبرة أكثر من 4 سنوات من الخبرة
1.مسؤول المشتريات الرئيسي
- بكالوريوس في إدارة الأعمال
- الماجستير في إدارة الأعمال
- أكثر من 4 سنوات من الخبرة
3.برنامج بناء الكفاءات
معايير وشروط برنامج بناء الكفاءات:
- سعوديـ/ـة الجنسية.
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة.
- المعدل التراكمي 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادل ذلك.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 لمرحلة البكالوريوس (بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج)، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير (بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج).
- إتقان اللغة الإنجليزية وفق الآتي: TOFEL (Paper): 500 | IELTS: 5 | STEP: 83 أو ما يعادلها.
- اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
- التفرغ التام.
- إرفاق الوثائق المطلوبة (الهوية الوطنية – سيرة ذاتية حديثة – وثيقة التخرج أو السجل الأكاديمي – وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حال كانت الدراسة خارج المملكة).
طريقة للتقديم :
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)