القوة الخاصة لأمن الطرق بالدرب تقبضُ على مقيم بحوزته 100 كيلو جرام من القات

تواصل- فريق التحرير:

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته (100) كيلو جرام من مادة القات المخدِّر.

ووجدت القوات المخدرات مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كان الأمن العام، أعلن أن دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير، ألقت القبض على مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضاف بيان الأمن العام عبر موقع “تويتر”، أنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأوضح “الأمن العام”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.