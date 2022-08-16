الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام
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وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام

وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام
١٠:٥٨:٣٨ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قامت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بتوزيع المظلات لقاصدات البيت الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف.

 

وأبانت سعادة الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير بأن منسوبات الوكالة يقمن بتوزيع المظلات على قاصدات البيت العتيق في بادرة إنسانية نبيلة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس أثناء تأديتهن للمناسك التعبدية بروحانية.

واختتمت الجفير رافعة موفور الشكر لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها؛ لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية والتي هي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام-حفظه الله- في ضرورة تجويد المنظومة النسائية والإرتقاء بها بما يتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله- في ايصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

الكلمات الدلالية:
البيت الحرام شون الحرمين معتمرات مكة

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