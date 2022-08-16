أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم

تواصل- واس:

أصدرتْ وكالةُ الأنباء “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.15 .

اليورو 0.98.

الجنيه الإسترليني 0.82.

اليوان الصيني 6.78.

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1791.2 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 20.12 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 931.4 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2145.9 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 92.83 دولارًا أمريكياً.

ايمكس خفيف 87.12 دولارًا.

نفط الغاز 1008.25 دولارات.

الغاز الطبيعي 9.22 دولارات.

غاز البروبان 5284 دولارًا.