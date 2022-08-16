الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم
١١:٠٨:٠٢ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرتْ وكالةُ الأنباء  “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.15 .
اليورو 0.98.
الجنيه الإسترليني 0.82.
اليوان الصيني 6.78.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1791.2 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 20.12 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 931.4 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2145.9 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 92.83 دولارًا أمريكياً.
ايمكس خفيف 87.12 دولارًا.
نفط الغاز 1008.25 دولارات.
الغاز الطبيعي 9.22 دولارات.
غاز البروبان 5284 دولارًا.

الكلمات الدلالية:
اسعار العملات المعادن النفط واس

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