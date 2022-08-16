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بيشة.. ضبط مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي
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بيشة.. ضبط مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي

بيشة.. ضبط مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي
١٠:٢١:١٠ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، أن دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير، ألقت القبض على مواطن بحوزته (2025) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأضاف بيان الأمن العام عبر موقع “تويتر”، أنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأوضح “الأمن العام”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
أقراص محظور تداولها الأمن العام محافظة بيشة مخدرات

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