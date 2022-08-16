الموارد البشرية: قريبا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم قريبا إقرار تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة ويشمل الهروب والمرض والوفاة.

ووفقا لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”، فإن الوزارة أوضحت أن هذا القرار يستهدف تعويض الأسر في حال هروب العمالة أو الوفاة وبنسبة رمزية، تكون في متناول الجميع.

وأضافت أن التأمين سيكون في عقد الاستقدام للعمالة، لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي.

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