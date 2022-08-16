إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من الرسوم الدراسية.. بيان هام من «الموارد البشرية»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في حساب “العناية بالعملاء” عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، عددًا من الأمور الهامة، عبر بيان رصدت فيه بعض الأسئلة التي تكررت خلال الأيام الماضية وإجاباتها والتي وصفتها بأنها أبرز الاستفسارات الأسبوعية.

وجاءت هذه الأسئلة وإجابتها كالتالي:

هل يمكن إضافة زوج المواطنة غير السعودي على منصة الضمان الاجتماعي.

لا، حيث لم يستثن نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية زوج المواطنة من شرط الجنسية، لكن يمكن للمواطنة إضافة زوجها غير السعودي ضمن الأسرة عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

هل يوجد إعفاء من رسوم الدراسة لمستفيدي الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي لا يدفع أي رسوم دراسية عدا رسوم اختبارات قياس : القدرات العامة – التحصيل.

في حال رفض أحد التابعين إضافته في الضمان هل يؤثر ذلك على الأهلية؟

في حال رفض أحد التابعين الإضافة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي فيحتسب دخل ذلك التابع ضمن الأسرة لدراسة الاستحقاق إلا أن هذا التابع لا يحتسب عند صرف المعاش.

ما هي طريقة تسديد رسوم قياس لمستفيدي الضمان؟

إنشاء حساب في موقع مركز قياس- التسجيل في الاختبار- عند الوصول إلى مرحلة الدفع يعفى المستفيد من الرسوم إلكترونيا من خلال الربط الآلي بين الوزارة ومركز قياس.

ما المقصود بكلمة (منتهية) في الاعتراضات؟

المقصود بمنتهية في الاعتراضات هي: الاعتراضات التي جرت الموافقة عليها وانتهت مدة فعالية قرار موظف الاعتراض المحددة بـ 180 يومًا، وبانتهاء هذه المدة تعاد دراسة أهلية المستفيد لهذا السبب ضمن بقية الأسباب، فإن ثبت أن السبب السابق لا يزال موجدا أصبحت الحالة غير مؤهلة وعليه فالواجب على المستفيد خلال هذه الفترة تحديث بياناته لدى مصدر المعلومة حتى لا يتكرر عدم تأهله.