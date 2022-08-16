الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن قائمة الجهات المسجلة لديها.. 4 مزايا للتسجيل
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محليات

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن قائمة الجهات المسجلة لديها.. 4 مزايا للتسجيل

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن قائمة الجهات المسجلة لديها.. 4 مزايا للتسجيل
٠٨:٣٣:٣٤ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لديها حتى نهاية شهر يوليو 2022 لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، داعية الجهات التي لم تسجل بياناتها بعد إلى المبادرة بالتسجيل.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني www.nca.gov.sa القائمة، والأولية للجهات المسجلة المستوفية للمتطلبات التنظيمية المحددة منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل لمقدمي خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني في شهر إبريل الماضي.

وأكدت أنها مستمرة في استقبال طلبات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني وذلك في إطار جهودها الرامية إلى:

– تنظيم قطاع الأمن السيبراني

– الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجهات الوطنية

– توفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع

– تشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني ودعم الشركات الناشئة والصغيرة في القطاع.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز الجهود المبذولة في تنمية وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة، وتمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها القطاع، والنمو المتزايد في الطلب على خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني من القطاعين الحكومي والخاص، مبينةً أنها تسبق إصدار التراخيص التنظيمية اللازمة لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وكذلك الترخيص بمزاولة الأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.

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الأمن السيبراني الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خدمات الأمن السيبراني

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