الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«3 ساعات مميتة».. أطوال عملية إعدام سجين في تاريخ أمريكا
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منوعات

«3 ساعات مميتة».. أطوال عملية إعدام سجين في تاريخ أمريكا

«3 ساعات مميتة».. أطوال عملية إعدام سجين في تاريخ أمريكا
٠٨:٢٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصدرت إحدى منظمات حقوق الإنسان في أمريكا، تقريرًا عن تعرض سجين أمريكي لألم مميت أثناء عملية تنفيذ إعدامه، والتي استمرت 3 ساعات ونصف الساعة، حيث تم تسجيلها كأطول عملية إعدام في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي التفاصيل، أدين جو ناثان جيمس جونيور، البالغ 50 عامًا، وحُكم عليه بالإعدام لإطلاق النار المميت عام 1994 على صديقته، فيث هول، 26 عامًا، في برمنجهام.

ويقدر الفحص الذي أجرته منظمة ريبريف الأمريكية أن المسئولين في إصلاحية أتمور، ألاباما، استغرقوا حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ما بين ثلاث وثلاث ساعات ونصف الساعة لتنفيذ حقنة جيمس المميتة.
حددت مؤسسة ويليام سي هولمان الإصلاحية إعدام جيمس في الساعة 6 مساءً في 28 يوليو، على الرغم من منع وسائل الإعلام من الدخول حتى الساعة 8:57 مساءً، ثم أعلن وفاة جيمس في الساعة 9:27 مساءً

وكشف تقييم تشريح الجثة أن المسئولين حاولوا دون جدوى لأكثر من ثلاث ساعات إدخال خط IV، ثم حاول فريق الإعدام إجراء عملية قطع، وفقًا لـ Reprieve US، والذى كان من شأنه أن يتسبب في معاناة جيمس وتركه مصابًا بجروح في يديه ومعصميه.

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