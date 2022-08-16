الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة العالمية» تطلب اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة
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منوعات

«الصحة العالمية» تطلب اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة

«الصحة العالمية» تطلب اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة
٠٨:٠٧:٢٥ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

طرحت منظمة الصحة العالمية على الناس اليوم الثلاثاء طلب المساعدة لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة، لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي.

وكانت المنظمة الأممية أعربت منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الفائت؛ حيث حذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكّل وصمة.

وأكد الخبراء أنه لا داعي لوصم حيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

فقد سجلت البرازيل مؤخًرا حالات تهجّم أشخاص على قرود، على خلفية الخوف من المرض؛ وأن القرود هي أهم أسبابه بسبب ارتباط الاسم والدلالة في عقول الناس.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فاضلة شعيب لصحافيين في جنيف: “نريد فعلا أن نجد اسما لا يكون وصمة”، مشيرة إلى أن مجال الاستشارات مفتوح حاليا للجميع عبر موقع إلكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية.

الكلمات الدلالية:
اسم المرض الصحة العالمية جدري القرود وصمة القرود

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