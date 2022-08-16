الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شركة مطارات الدمام تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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فرص

شركة مطارات الدمام تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

شركة مطارات الدمام تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٧:٥٩:٢٤ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مطارات الدمام  (DACO) (التابعة للهيئة العامة للطيران المدني) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- محلل تنمية البضائع Cargo Development Analyst

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد أو التسويق أو ما يعادلها.
  • خبرة 3 سنوات على الأقل خبرة في دور مماثل.

2- المدير القانوني Legal Director

  • درجة البكالوريوس في القانون ، ويفضل درجة الماجستير في القانون.
  • خبرة 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، لا تقل عن 3-5 سنوات في قسم قانوني داخلي.
  • المعرفة في قانون العقود وقانون الضرائب والمحاسبة وحقوق الملكية الفكرية والترخيص والقوانين الخاصة بتنظيم المطارات والخطوط الجوية وغيرها من القوانين المعمول بها في المطارات

طريقة التقديم:

أوضحت شركة مطارات الدمام أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف و التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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