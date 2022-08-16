شركة مطارات الدمام تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة مطارات الدمام (DACO) (التابعة للهيئة العامة للطيران المدني) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1- محلل تنمية البضائع Cargo Development Analyst
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد أو التسويق أو ما يعادلها.
- خبرة 3 سنوات على الأقل خبرة في دور مماثل.
2- المدير القانوني Legal Director
- درجة البكالوريوس في القانون ، ويفضل درجة الماجستير في القانون.
- خبرة 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، لا تقل عن 3-5 سنوات في قسم قانوني داخلي.
- المعرفة في قانون العقود وقانون الضرائب والمحاسبة وحقوق الملكية الفكرية والترخيص والقوانين الخاصة بتنظيم المطارات والخطوط الجوية وغيرها من القوانين المعمول بها في المطارات
طريقة التقديم:
أوضحت شركة مطارات الدمام أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف و التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا)