شركة مطارات الدمام تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أعلنت شركة مطارات الدمام (DACO) (التابعة للهيئة العامة للطيران المدني) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات و المتطلبات الوظيفية: 1- محلل تنمية البضائع Cargo Development Analyst درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال واللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد أو التسويق أو ما يعادلها.

خبرة 3 سنوات على الأقل خبرة في دور مماثل. 2- المدير القانوني Legal Director درجة البكالوريوس في القانون ، ويفضل درجة الماجستير في القانون.

خبرة 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، لا تقل عن 3-5 سنوات في قسم قانوني داخلي.

المعرفة في قانون العقود وقانون الضرائب والمحاسبة وحقوق الملكية الفكرية والترخيص والقوانين الخاصة بتنظيم المطارات والخطوط الجوية وغيرها من القوانين المعمول بها في المطارات طريقة التقديم: أوضحت شركة مطارات الدمام أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف و التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا)