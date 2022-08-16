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سابقة تاريخية.. الحكم بإعدام قاض مصري بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال
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دولي

سابقة تاريخية.. الحكم بإعدام قاض مصري بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

سابقة تاريخية.. الحكم بإعدام قاض مصري بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال
٠٧:٤٠:٠٩ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في سابقة تاريخية من نوعها بمصر، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق قاض يتولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقررت المحكمة إحالة المستشار أيمن حجاج وشريكه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة قتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، التي أثارت جريمة قتلها الرأي العام.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي مسؤول، : قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي (أيمن حجاج) قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه (حسين الغرابلي) إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما”.

وأضاف المسؤول أن المحكمة حددت جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة، أن القاضي استدرج زوجته في مزرعة، وقام بقتلها بعد أن هددته بكشف زواجهما لزوجته الأولى، ثم دفنها داخل المزرعة بمساعدة شريكه.

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اعدام القضاء شيماء جمال قاضي مصري مصر

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