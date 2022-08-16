الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة عسير ترحل 385 طنا من مخلفات الأمطار والسيول بأبها
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محليات

أمانة عسير ترحل 385 طنا من مخلفات الأمطار والسيول بأبها

أمانة عسير ترحل 385 طنا من مخلفات الأمطار والسيول بأبها
٠٧:٥١:٠٢ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها، لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها مدينة أبها خلال الأيام الماضية.

وكثفت الأمانة جهودها بزيادة عدد الفرق الميدانية المدعمة بالمعدات، للمحافظة على النظافة العامة بمدينة أبها، وإعادة تهيئة الشوارع والطرقات بعد السيول والأمطار.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فقد استنفرت الأمانة فرقها الميدانية، خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة في هطول الأمطار.

كما وزعت الأمانة الفرق الميدانية، وفق خطط معدة مسبقا لمباشرة المواقع المتأثرة لمعالجتها، وإعادة الحركة فيها لطبيعتها، وتمثلت تلك الجهود بكنس أكثر من 812 كم في مواقع مختلفة، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات، والتي تجاوزت 385 طنا تم ترحيلها.

وتعمل غرفة العمليات بالأمانة على مدار الساعة، للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين، الواردة بشأن الحالة المطرية.

الكلمات الدلالية:
أمانة عسير الأمطار والسيول محافظة أبها منطقة عسير

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