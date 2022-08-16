تحذير لصحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد في الحر؟

تواصل- وكالات:

حذرت طبيبة بريطانية، من شرب الماء البارد أثناء موجات الحر الشديدة، لما تشكله من ضرر على صحة الإنسان.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، قالت الطبيبة: “إذا كنت تشرب شيئاً بارداً جداً، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية”.

وأضافت: “يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار”.

ونوهت الطبيبة إلى أن أفضل ما يمكن للمرء أن يفعله مع ارتفاع درجات الحرارة، هو شرب رشفات قليلة من الماء البارد، علماً أن الماء الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة يعتبر أكثر أماناً في هذه الحالات.