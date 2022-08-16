الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير لصحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد في الحر؟
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صحة

تحذير لصحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد في الحر؟

تحذير لصحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد في الحر؟
٠٧:٤٨:١٦ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حذرت طبيبة بريطانية، من شرب الماء البارد أثناء موجات الحر الشديدة، لما تشكله من ضرر على صحة الإنسان.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، قالت الطبيبة: “إذا كنت تشرب شيئاً بارداً جداً، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية”.

وأضافت: “يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار”.
ونوهت الطبيبة إلى أن أفضل ما يمكن للمرء أن يفعله مع ارتفاع درجات الحرارة، هو شرب رشفات قليلة من الماء البارد، علماً أن الماء الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة يعتبر أكثر أماناً في هذه الحالات.

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