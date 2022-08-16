تعرف على ضوابط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل، مؤكدا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن سبب حصول على دعم بقيمة 525 رغم استقلاليته.

وأجاب البرنامج بقوله إن الدعم يصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله واستيفاء شروط الأهلية والاستحقاق، كما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa

خطوات التسجيل

وبالنسبة لخطوات التسجيل في حساب المواطن، يتم أولًا إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر في وقت سابق، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.