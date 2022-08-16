الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على ضوابط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل
بالفيديو.. وجبة بطاطس تطيح بقاتل أمريكي ارتكب جريمته في 2018
شاهد.. أمطار وسيول طريق الحرة جنوب تبوك
بعد 7 سنوات من سحبه.. دولة خليجية تعيد سفيرها إلى إيران
لا تتجاوز أعداده الـ200.. “الهيئة الملكية للعلا” تحتفي بولادة اثنين من النمر العربي (فيديو)
بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة

محليات

تعرف على ضوابط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل

تعرف على ضوابط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل
٠٥:٤٧:١٥ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل، مؤكدا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن سبب حصول على دعم بقيمة 525 رغم استقلاليته.

وأجاب البرنامج بقوله إن الدعم يصرف للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله واستيفاء شروط الأهلية والاستحقاق، كما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق  بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa

خطوات التسجيل

وبالنسبة لخطوات التسجيل في حساب المواطن، يتم أولًا إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر في وقت سابق، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

الكلمات الدلالية:
المستقل برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم الفرد المستقل

مواد ذات صلة

المزيد
هطول أمطار خفيفة على الرياض

هطول أمطار خفيفة على الرياض

منذ 7 سنوات
خادم الحرمين يوجه بدعم حملة شلل الأطفال في باكستان

خادم الحرمين يوجه بدعم حملة شلل الأطفال في باكستان

منذ 9 سنوات
«غش الأرز» يدفع جمعيات خيرية لاستقبال «زكاة الفطر» نقدًا

«غش الأرز» يدفع جمعيات خيرية لاستقبال «زكاة الفطر» نقدًا

منذ 6 سنوات
حدث في جازان.. مواطن ذهب لتجديد هويته ففوجئ أنه «ميت»

حدث في جازان.. مواطن ذهب لتجديد هويته ففوجئ أنه «ميت»

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *