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بالفيديو.. وجبة بطاطس تطيح بقاتل أمريكي ارتكب جريمته في 2018
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الفيديو

بالفيديو.. وجبة بطاطس تطيح بقاتل أمريكي ارتكب جريمته في 2018

بالفيديو.. وجبة بطاطس تطيح بقاتل أمريكي ارتكب جريمته في 2018
٠٥:٤٥:٠٤ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في أطرف مشهد يمكن أن يحدث، استغاث أحد الزبائن بالشرطة الأمريكية وهو داخل مطعم ماكدونالدز؛ حيث طلب وجبة من البطاطس، لكن المطعم قدم له البطاطس باردة فغضب واتصل بالشرطة.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أتت شرطة ولاية جورجيا في الحال لحل الموضوع لكنهم اكتشفوا أن الشخص الذي رفع الشكوى مطلوب في قضية قتل حدثت عام 2018.

وكما يظهر في الفيديو، حاول هذا الزبون الهرب من يد الشرطة التي طاردته بكل قوة حتى قبضوا عليه أخيرا، ووقع في أيديهم بسبب تلك الوجبة التي لم تعجبه.

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ارتكب جريمته في 2018 جريمة قتل شرطة أمريكا وجبة بطاطس

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