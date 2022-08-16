الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار وسيول طريق الحرة جنوب تبوك
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محليات

شاهد.. أمطار وسيول طريق الحرة جنوب تبوك

شاهد.. أمطار وسيول طريق الحرة جنوب تبوك
٠٥:٣٩:٤٩ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على طريق الحرة جنوب تبوك، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير, و الباحة, بالإضافة إلى استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف.

كذلك تشمل الحالة، أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما توقعت الأرصاد، استمرار النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمطار تبوك سيول طريق الحره

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