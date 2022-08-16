بعد 7 سنوات من سحبه.. دولة خليجية تعيد سفيرها إلى إيران

تواصل – فريق التحرير :

قررت الكويت تعيين سفير جديد في إيران، بعد ٧ سنوات من سحب سفيرها اعتراضا على مهاجمة سفارة المملكة وقنصليتها في طهران.

وفي أول تعليق على إعادة الكويت سفيرها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن العلاقات الإيرانية – الكويتية تشهد “تطوراً جديداً”، معتبراً وصول السفير الكويتي الجديد بدر عبدالله المنيخ إلى طهران خطوة تمهيدية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين إيران والدول المجاورة لها.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن ثمة “تطوراً جديداً في مسار توثيق التعاون والعلاقات الإيرانية – الكويتية، إذ وصلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى السفراء”، مبيناً أن العلاقات بين البلدين كانت دائماً ودية ومبنية على الاحترام المتبادل.

وكانت الكويت أعلن تعيين سفيرا جديدًا لها في إيران بعد سبع سنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي في طهران .

وأعلنت الكويت سحب سفيرها من إيران عام 2016 على خلفية الاعتداءات التي قام بها متظاهرون على سفارة المملكة والاعتداء على قنصليتها العامة في مدينة مشهد وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها.