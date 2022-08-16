الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد 7 سنوات من سحبه.. دولة خليجية تعيد سفيرها إلى إيران
لا تتجاوز أعداده الـ200.. “الهيئة الملكية للعلا” تحتفي بولادة اثنين من النمر العربي (فيديو)
بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة
“سكني” يصدر أكثر من 700 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية يوليو
صعود 111 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12545 نقطة
بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المظهر بالطائف وشلالات الهوية في العلا

أحدث الأخبار

بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة

بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة
٠٥:٠٣:١١ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، اجتماع غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط مدينة الرياض، التي وجه سموه بتفعيلها بشكل عاجل، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وممثلي الجهات الحكومية والخدمية.

وفي بداية الاجتماع قدم عرض مفصل لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة عن إنجازات الغرفة وحملاتها الميدانية والرقابية خلال الفترة الـ 6 شهور الماضية من عملها في تنفيذ أكثر من 5000 زيارة موقع وضبط أكثر من 4000 عمالة مخالفة وإغلاق أكثر من 1200 موقع مع مصادرات مواد عينية وغذائية مخالفة وغير صالحة.

واستمع سموه إلى شرح عن آلية العمل المشترك وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة في التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية وفرق الجوالة للحد من الظواهر المخالفة وتحسين الوضع بشكل دائم وفق نموذج تحدده غرفة العمليات المشتركة مع جهات علمية وأكاديمية يساهم النموذج في توسيع نطاق الغرفة واستدامة تأثيراتها الإيجابية.

ونوه الأمير محمد بن عبدالرحمن بالجهود التي يبذلها المشاركين في غرفة العمليات المشتركة والأهداف التي تحققت والإنجازات في المدة الزمنية مقدماً شكره للمدنيين والعسكريين الذين ساهموا في هذا النجاح.وفي الختام تمت مناقشة الأفكار والمقترحات وأقرت خلاها عدد من التوصيات.حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الأستاذ سعود العريفي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري .

الكلمات الدلالية:
أحياء وسط المدينة أمير الرياض الحملات الميدانية غرفة العمليات

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة شاب اصطدمت سيارته بعمود كهرباء في الحناكية

إصابة شاب اصطدمت سيارته بعمود كهرباء في الحناكية

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. الجيش اللبناني يتدخل لإخماد حريق هائل اندلع في غابات شمال البلاد

بالفيديو.. الجيش اللبناني يتدخل لإخماد حريق هائل اندلع في غابات شمال البلاد

منذ شهرين
عقوبات جديدة على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية

عقوبات جديدة على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية

منذ 5 أشهر
“التجارة”: السلع المعيبة تُستبدل من الوكيل ولو تم الشراء من خارج المملكة

“التجارة”: السلع المعيبة تُستبدل من الوكيل ولو تم الشراء من خارج المملكة

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *