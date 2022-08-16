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صعود 111 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12545 نقطة
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صعود 111 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12545 نقطة

صعود 111 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12545 نقطة
٠٥:٠٠:٢٢ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 1.37 نقطة ليقفل عند مستوى 12545.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس” لسوق الأسهم- 214 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 423 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والأبحاث والإعلام، وساب للتكافل، ورعاية، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نقي، والكثيري، وشاكر، وإسمنت القصيم، وإكسترا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، ومعادن، والمتحدة للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات معادن، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 75.92 نقطة ليقفل عند مستوى 22034.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 291 ألف سهم تقاسمتها 1968 صفقة.

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اقتصاد المملكة بنوك السعودية جلسة التداول سوق الأسهم السعودية شركات المملكة مؤشر الأسهم

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