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بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المظهر بالطائف وشلالات الهوية في العلا

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بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المظهر بالطائف وشلالات الهوية في العلا

بالفيديو.. مشهد رائع لسيول المظهر بالطائف وشلالات الهوية في العلا
٠٤:٥٩:٠٥ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جميلة خلابة لسيول المظهر جنوب الطائف، بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

كما أوضحت الفيديوهات المتداولة، تدفق شلالات الهوية بمحافظة العلا نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب تجمع كميات كبيرة من المياه فوق المرتفعات.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد أن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الطائف وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع أن يستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”, ولا يزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الطائف العلا سيول المظهر شلالات الهوية

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