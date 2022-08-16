“سكني” يصدر أكثر من 700 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية يوليو

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أصدر برنامج “سكني”، تقريره لشهر أغسطس، متضمناً أبرز منجزاته حتى نهاية شهر يوليو 2022، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

وأبرز استفادة 7208 أسر خلال شهر يوليو، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9184 أسرة، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الرابط: ( هنا ).

وأوضح “سكني” في تقريره الشهري إصدار 700 ألف و600 شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، منذ انطلاق المبادرة حتى نهاية شهر يوليو 2022.

منوهاً باستفادة 87 ألفا و467 أسرة، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 104 آلاف و492 أسرة. كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية التي تُنفَّذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، التي تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية.

واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، متضمنةً باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة، وهي: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن)، إذ تمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

لافتاً النظر إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، ويمكن الحصول عليها بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل، بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

يذكر أن موقع وتطبيق “سكني” يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: ( هنا )، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.