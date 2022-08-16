الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الجيش الأمريكي يختبر صاروخًا نوويًا خطيرًا.. ما الأمر؟
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الجيش الأمريكي يختبر صاروخًا نوويًا خطيرًا.. ما الأمر؟

الجيش الأمريكي يختبر صاروخًا نوويًا خطيرًا.. ما الأمر؟
٠٢:١٤:٣٢ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأمريكي اليوم، أنه أجرى اختبارًا روتينيًا للصاروخ الباليستي العابر للقارات “مينيت مان 3”.

وأوضح أن اختبار الصاروخ “مينيت مان 3” أثبت جاهزية القوة النووية للولايات المتحدة.

وكان الجيش الأمريكي قد ألغى في وقت سابق، اختبارًا لصاروخه الباليستي العابر للقارات “مينتمان 3” في محاولة لخفض التوترات النووية مع روسيا.

وبعد أن وضعت روسيا قواتها النووية في حالة تأهب قصوى، قررت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تأجيل الاختبار أكثر من مرة.

وتعتبر تجارب صاروخ «مينتمان 3»، روتينية تجري 4 مرات سنويًا في قاعدة بولاية كاليفورنيا التي تطلق منها الصواريخ إلى هدف في المحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

يذكر أن “مينتمان 3″، هو صاروخ باليستي عابر للقارات من إنتاج شركة مارتين الأمريكية ويشكل اليوم احد أضلاع الردع الاستراتيجي الأمريكية مع الصواريخ الباليستية المنطلقة من البحار التريدنت وقاذفات القنابل الإستراتيجية.

كما تشير الحروف الثلاثة LGM”” إلى مصطلحات حيث يشير لحرف L يشير إلى أن الصاروخ منطلق من صومعة والحرف G يشير إلى أن الصاروخ مصمم لمهاجمة أهداف أرضية والحرف M يشير إلى أنه صاروخ موجه أي أن التسمية الكاملة LGM تعني صاروخ موجه منطلق من صوامع لمهاجمة أهداف أرضية.

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أمريكا الجيش الأمريكي روسيا صاروخ نووي

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