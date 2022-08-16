الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“تحقيقات الطيران” يكشف تفاصيل حادث طائرة مطار الثمامة بالرياض
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“تحقيقات الطيران” يكشف تفاصيل حادث طائرة مطار الثمامة بالرياض

“تحقيقات الطيران” يكشف تفاصيل حادث طائرة مطار الثمامة بالرياض
٠١:٤٢:٥٦ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أوضح مكتب تحقيقات الطيران، أنه تلقى صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من نوع (تكنام) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة في الرياض.

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وقال المكتب في بيان له: إن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة حوالي الساعة 6:30 صباحاً وعلى متنها قائدها “طيار متدرب” سعودي الجنسية في رحلة تدريبية، وأنه بعد الإقلاع بخمس دقائق تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتم تحديد موقع الحطام على مسافة 5 كيلومترات شمال مطار الثمامة.

وبين المكتب أن الجهات الأمنية المعنية توجهت مباشرةً إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابسات ومسببات الحادث.

الكلمات الدلالية:
تحقيقات الطيران طائرة الرياض طائرة خفيفة مطار الثمامة

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