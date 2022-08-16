الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“تقنية رفحاء” تعلن نتائج القبول النهائي وإجراءاته
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“تقنية رفحاء” تعلن نتائج القبول النهائي وإجراءاته

“تقنية رفحاء” تعلن نتائج القبول النهائي وإجراءاته
٠١:٣٦:٥٩ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أعلنت كلية التقنية بمحافظة رفحاء نتائج القبول النهائي وإجراءات القبول للعام 1444 هـ .

ودعت كلية التقنية المقبولين الذين تلقوا رسالة قبول نهائي تأكيد قبولهم، مبينةً أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون اليوم الثلاثاء، ومن لم يؤكد قبوله سيؤدي إلى إلغاء قبوله بشكل آلي، ومراسلة الاحتياط المسجلين في بوابة القبول، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح القبول المباشر على حساب الكلية في تويتر، حال الانتهاء من قائمة الاحتياط وتوفر مقاعد.

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إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية.. إليكم خطوات الاستعلام

وتم إعلان نتائج القبول الموحد النهائي، للطلاب والطالبات، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض للعام الدراسي 1444هـ.

وكانت لجنة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض قد أعلنت قبل أيام، نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض.

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

1 – الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.

2 – الانتقال إلى تقديم سابق.

3 – الاطلاع على نتيجة القبول

4 – تأكيد القبول.

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تقنية رفحاء رابط نتائج القبول كلية التقنية بمحافظة رفحاء نتائج القبول

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