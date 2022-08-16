الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على صاحب واقعة إطلاق النار في الهواء من سلاح ناري بمناسبة اجتماعية بالرياض
دون الإفصاح عنه.. الاتحاد الأوروبي يدرس رد إيران على مقترحه
بيان مهم من “سكني”: أكثر من 104 آلاف أسرة استلمت مسكنها الأول حتى نهاية يوليو
“بلدي” تُلزم العاملين في الأنشطة التجارية بـ “الترخيص الحرفي” العام المقبل
بالصور.. البلدية تُشارك في جناح في موسم عنيزة للتمور الـ43
تعرف على خريطة تساقط الأمطار المتوقعة في الـ 24 ساعة القادمة

محليات

القبض على صاحب واقعة إطلاق النار في الهواء من سلاح ناري بمناسبة اجتماعية بالرياض

القبض على صاحب واقعة إطلاق النار في الهواء من سلاح ناري بمناسبة اجتماعية بالرياض
٠١:٢٥:٣٧ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- واس

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته أثناء وجوده في إحدى المناسبات الاجتماعية، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مطلق النار بمنطقة الرياض (فيديو)

وسبق أن صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى، محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على المذكور.

ويأتي توجيه النائب العام، استناداً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأوضح المصدر على أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأشار المصدر على أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

الكلمات الدلالية:
الامن العام الرياض النائب العام واقعة اطلاق النار

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات» تحدد خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لـ«منشآت»

«الجوازات» تحدد خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لـ«منشآت»

منذ شهرين
بسبب السواطير والسكاكين.. إصابة 7 أشخاص في عمليات ذبح الأضاحي

بسبب السواطير والسكاكين.. إصابة 7 أشخاص في عمليات ذبح الأضاحي

منذ سنتين
الحاجة سعدية ضحية «عصابة المخدرات» تعود إلى مصر

الحاجة سعدية ضحية «عصابة المخدرات» تعود إلى مصر

منذ 4 سنوات
ضبط مُقيم يُساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات.. عقوبات رادعة

ضبط مُقيم يُساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات.. عقوبات رادعة

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *