القبض على صاحب واقعة إطلاق النار في الهواء من سلاح ناري بمناسبة اجتماعية بالرياض

تواصل- واس

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته أثناء وجوده في إحدى المناسبات الاجتماعية، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وسبق أن صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى، محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على المذكور.

ويأتي توجيه النائب العام، استناداً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأوضح المصدر على أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأشار المصدر على أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.