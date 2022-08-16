الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شرطي ياباني يفقد وثائق خطيرة بعد تعرضه لهذا الأمر
“تحقيقات الطيران” يكشف تفاصيل حادث طائرة مطار الثمامة بالرياض
“تقنية رفحاء” تعلن نتائج القبول النهائي وإجراءاته
القبض على صاحب واقعة إطلاق النار في الهواء من سلاح ناري بمناسبة اجتماعية بالرياض
دون الإفصاح عنه.. الاتحاد الأوروبي يدرس رد إيران على مقترحه
بيان مهم من “سكني”: أكثر من 104 آلاف أسرة استلمت مسكنها الأول حتى نهاية يوليو

أحدث الأخبار

شرطي ياباني يفقد وثائق خطيرة بعد تعرضه لهذا الأمر

شرطي ياباني يفقد وثائق خطيرة بعد تعرضه لهذا الأمر
٠١:٥٣:٤٩ م، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استيقظ شرطي ياباني، ليجد نفسه، قرب إحدى محطات القطار، وأخذ وقتًا ليتذكر ما حدث، فاكتشف أنه كان قد خرج لشرب الكحول برفقة زملائه ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل.

كما اكتشف الشرطي الياباني، البالغ من العمر 49 عاما، أنه أضاع حقيبة كانت بيده، وتحتوي على وثائق خطيرة، تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 400 شخص بينهم مشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم.

اقرأ أيضا..

«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)

بدولة عربية.. مخمور يتسبب في بتر يد طبيب مشهور (فيديو)

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين، إن الشرطي أضاع في منطقة هيوجو الغربية الحقيبة التي تحوي الوثائق بين الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة والخامسة فجر السبت، حسب “العين الإخبارية”.

وأشار إلى أن الوثائق تتضمن أسماء وعناوين، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية بارزة نقلاً عن مسؤولين في الشرطة أنّ الشرطي خرج لشرب الكحول برفقة زملائه ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل فيما كانت الحقيبة بحوزته.

الكلمات الدلالية:
الشرطة اليابانية شرب الكحول شرطي مخمور شرطي ياباني منطقة هيوجو الغربية باليابان وثائق خطيرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. مواطن يوثِّق نقْل عمالة في مكة بواسطة “قلاب”

بالصور.. مواطن يوثِّق نقْل عمالة في مكة بواسطة “قلاب”

منذ 8 سنوات
معاش الشهرين يصل حسابات المتقاعدين

معاش الشهرين يصل حسابات المتقاعدين

منذ 8 سنوات
«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

منذ 5 سنوات
توقعات الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمملكة

توقعات الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمملكة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *