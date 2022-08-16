شرطي ياباني يفقد وثائق خطيرة بعد تعرضه لهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

استيقظ شرطي ياباني، ليجد نفسه، قرب إحدى محطات القطار، وأخذ وقتًا ليتذكر ما حدث، فاكتشف أنه كان قد خرج لشرب الكحول برفقة زملائه ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل.

كما اكتشف الشرطي الياباني، البالغ من العمر 49 عاما، أنه أضاع حقيبة كانت بيده، وتحتوي على وثائق خطيرة، تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 400 شخص بينهم مشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم.

اقرأ أيضا..

«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)

بدولة عربية.. مخمور يتسبب في بتر يد طبيب مشهور (فيديو)

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين، إن الشرطي أضاع في منطقة هيوجو الغربية الحقيبة التي تحوي الوثائق بين الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة والخامسة فجر السبت، حسب “العين الإخبارية”.

وأشار إلى أن الوثائق تتضمن أسماء وعناوين، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية بارزة نقلاً عن مسؤولين في الشرطة أنّ الشرطي خرج لشرب الكحول برفقة زملائه ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل فيما كانت الحقيبة بحوزته.