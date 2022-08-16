تعرف على خريطة تساقط الأمطار المتوقعة في الـ 24 ساعة القادمة

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة، لافتين إلى أن خريطة تساقط الأمطار في الـ 24 ساعة القادمة ،تشير إلى فرصة هطول كميات غزيرة من الأمطار على عدد من مناطق المملكة، ولا يُستبعد جريان السيول والأودية في بعض الشعاب والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة ونجران والطائف.

وأوضح الخبراء أن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة، تبدأ -بمشيئة الله- عصر اليوم، وتنتهي فجر غدٍ الأربعاء، وهي كالآتي:

1 – شرورة.

2 – نجران.

3 – جازان.

4 – عسير.

5 – الباحة.

6 – الطائف.

7 – ينبع المدينة المنورة.

8 – العلا وتبوك وسكاكا.

أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة، والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 ليلًا.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أتربة مثارة على منطقة نجران

كما نبه أصدر المركز من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

وفي الدنية المنورة، توقع المركز تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات الحناكية واليتمة والرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع ، وأنها تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.