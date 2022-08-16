الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النوم المطمئن
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استحقاق “دفعة أغسطس”
عمره 2000.. وقف إنتاج أحد أشهر أنواع الجبن الفرنسي بسبب الجفاف
النفط يتراجع مجددًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة من الصين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق حتى المساء

أحدث الأخبار

النفط يتراجع مجددًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة من الصين

النفط يتراجع مجددًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة من الصين
٠٩:٤٢:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أي 0.8%، إلى 94.37 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولار للبرميل، وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة في مكافحة كوفيد-19.

وفي سياق متصل، تابع المستثمرون، عن كثب، محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيدًا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحًا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص “النهائية” للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الاتفاق النووي الإيراني الصين جلسة التداول خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الصباح| رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية في مكة.. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

موجز الصباح| رشوة مليونية تُطيح برئيس بلدية في مكة.. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

منذ 6 سنوات
أمطار جدة تتسبب في سقوط “هنقر” من فوق مبنى

أمطار جدة تتسبب في سقوط “هنقر” من فوق مبنى

منذ 8 سنوات
«العمل» تُقر 3 آليات لنقل خدمات العمالة المنزلية من كفيل إلى آخر

«العمل» تُقر 3 آليات لنقل خدمات العمالة المنزلية من كفيل إلى آخر

منذ 5 سنوات
بلاغ يقود «التجارة» لضبط عطارة تبيع زيوت وكريمات «مقري عليها» برفحاء (صور)

بلاغ يقود «التجارة» لضبط عطارة تبيع زيوت وكريمات «مقري عليها» برفحاء (صور)

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *