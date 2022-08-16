النفط يتراجع مجددًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة من الصين

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تراجعت اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام 73 سنتًا، أي 0.8%، إلى 94.37 للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولار للبرميل، وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة في مكافحة كوفيد-19.

وفي سياق متصل، تابع المستثمرون، عن كثب، محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيدًا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحًا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص “النهائية” للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية.