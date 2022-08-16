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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٣٧:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 16 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8417

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5441

فرنك سويسري 3.9714

وبالأمس، ارتفع مؤشر الدولار 0.79% إلى 106.52. وانخفض اليورو 0.97% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0157 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 1.43% إلى 0.7021 دولار أمريكي في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 1.45% إلى 0.6363 دولار أمريكي.

وسجل اليوان الصيني في المعاملات في الداخل 6.8197 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى منذ 16 مايو الماضي، بعد أن خفض البنك المركزي في الصين معدلات الإقراض الرئيسة في تحرك مفاجئ لإحياء الطلب.

وظل مؤشر الدولار منخفضًا عن أعلى مستوى له في 20 عامًا البالغ 109.29 الذي سجله في 14 يوليو، بفعل آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبطئ وتيرته النشطة لزيادات الفائدة وتوقعات بأن أسوأ مراحل التضخم ربما تكون قد انتهت.

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