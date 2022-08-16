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“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق حتى المساء

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“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق حتى المساء

“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق حتى المساء
٠٩:١٧:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا في تقريره اليومي بشأن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الرياح والأمطار والسحب، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة حائل، وتشمل “بقعاء”.

2 – منطقة الجوف، وتشمل “سكاكا”.

3 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح”.

4 – منطقة تبوك، وتشمل “المعظم وتبوك وتيماء”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل ” العبيلة والعديد وذعبلوتن”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب “.

7 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والمجمعة وثادق ورماح”.

8 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفرسان”.

9 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الكامل والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمظيلف”.

10 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية واليتمة والرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتكون السحب الرعدية تستنر بمشيئة الله حتى مساء اليوم.

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الأرصاد الرياض المدية حالة الطقس رياح نشطة سحب رعدة مكة

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