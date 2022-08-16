الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النوم المطمئن
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استحقاق “دفعة أغسطس”
عمره 2000.. وقف إنتاج أحد أشهر أنواع الجبن الفرنسي بسبب الجفاف
النفط يتراجع مجددًا بعد بيانات اقتصادية مخيبة من الصين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق حتى المساء

أحدث الأخبار

لهذا السبب.. أوكرانيا تطالب مواطنيها مغادرة هذه المنطقة فورًا

لهذا السبب.. أوكرانيا تطالب مواطنيها مغادرة هذه المنطقة فورًا
٠٨:٤٣:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن أوكرانيا طلبت من مواطنيها مغادرة خيرسون مع محاولة لاستعادة مناطق سيطر عليها الروس.

فيما كشفت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن هناك أكثر من 20 ألف ضربة روسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا منذ بدء الحرب، مؤكدة أن الجيش الروسي نفذ منذ بدء الحرب 300 ضربة ضد أهداف عسكرية في مختلف المدن الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن كل يوم تمضيه القوات الروسية في محطة زابوروجيا النووية وحولها يزيد التهديد الإشعاعي لأوروبا، وأن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان أن تعيق العقوبات الجديدة على موسكو الصناعة النووية الروسية.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن ما قدمته أوكرانيا أغلى بكثير من أن يقود إلى مجرد وقف لإطلاق النار، وأنه لا نية لدى كييف للتفاوض مع موسكو لأن ذلك يعني نصرها في الحرب.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن أي عودة للمفاوضات مع روسيا يجب أن يسبقها وضع آلية لتعويض الخسائر ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وأنه لا تسوية يمكن مناقشتها مع روسيا إلا بعد انسحابها من كافة الأراضي التي احتلتها.

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا تزال 56 سفينة من 14 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية، لافتة إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعد استفزازًا واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيا النووية.

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا خيرسون روسيا محطة زابوروجيا

مواد ذات صلة

المزيد
«بلومبرج»: المملكة توظف شركة عالمية لإلغاء مشاريع بـ20 مليار دولار

«بلومبرج»: المملكة توظف شركة عالمية لإلغاء مشاريع بـ20 مليار دولار

منذ 6 سنوات
لغياب الناخبين.. فشل «استفتاء المجر» حول رفض الخطة الأوروبية لتوزيع اللاجئين

لغياب الناخبين.. فشل «استفتاء المجر» حول رفض الخطة الأوروبية لتوزيع اللاجئين

منذ 6 سنوات
استطلاع: 69% من الأمريكيين يرون الاقتصاد يزداد سوءًا

استطلاع: 69% من الأمريكيين يرون الاقتصاد يزداد سوءًا

منذ أسبوع واحد
«المدنية»: 72 ألف متقدمة للوظائف النسائية وليس هناك تدخل بشري

«المدنية»: 72 ألف متقدمة للوظائف النسائية وليس هناك تدخل بشري

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *