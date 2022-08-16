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عاجل.. نقل طفل بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول

عاجل.. نقل طفل بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول
٠٨:٢٣:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في اسطنبول، أنه تم نقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

وأوضحت على حسابها على “تويتر”، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة باسطنبول اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل طفل سعودي  بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وتتمنى القنصلية له الشفاء.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، أنه تم نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلند إلى المملكة.

وأوضحت، في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه تم نقل المواطن بعد تعرضه لإصابة في إحدى الأسواق التجارية في مدينة بوكت.

وأضافت أنه بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في بانكوك، جرى صباح اليوم نقل المواطن عبد العزيز الحازمي بطائرة إخلاء طبي، من مملكة تايلند إلى المملكة، بعد تعرضه لإصابة في أحد الأسواق التجارية في مدينة بوكت، متمنية له الشفاء العاجل.

ونشرت على حسابها بيانًا كان نصه: “بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في بانكوك، جرى صباح اليوم نقل المواطن عبدالعزيز الحازمي بطائرة اخلاء طبي، من مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لإصابة في أحد الأسواق التجارية في مدينة بوكت، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل”.

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