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جازان.. 19 موقعًا جاذبًا وآثار من القرن الأول قبل الميلاد

جازان.. 19 موقعًا جاذبًا وآثار من القرن الأول قبل الميلاد
٠٨:٣٧:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بمحاذاتها لساحل البحر الأحمر لمسافة تتجاوز 200 كيلومتر، تمتلك جازان كافة المقومات الجاذبة، التي تجعلها عالقة بالأذهان دائمًا.

وفي الفترة بين شهر ديسمبر، وحتى حلول شهر مارس، يتميز الطقس بأنه أكثر جفافًا وأكثر اعتدالًا، مما يجعل فصل الشتاء هو الوقت الأمثل لاستكشاف هذه المنطقة الصغيرة الزاخرة بالثروات الطبيعية والثقافية.

وتتنوع صور الطبيعة في جازان، من شواطئ ذات رمال بيضاء، ومياه البحر الفيروزية، والغابات الخضراء والجبال الصخرية الشاهقة.

جزر فرسان التاريخية

وتعرف هذه المدينة الساحلية بأنها نقطة انطلاق إلى جزر فرسان التي لم تفسدها يد بشر، وهي تُشكل أرخبيلًا محميًا من الجزر والجزر المرجانية.

إنها ليست موطنًا للكثير من الحياة البرية والكائنات البحرية الملونة فحسب، بل وجهة ساحرة أيضًا لأولئك الذين يتطلعون لاستكشاف التراث العريق والتنوع الجغرافي بها.

وجمال جازان متنوع مثل طبيعتها، ويتمثل هذا التنوع في الحصن القديم، المطل على المدينة، المسقوف بأشجار النخيل، ومنازل التجار، والبنايات المشيدة من الحجارة في قرية القصر.

رحلة إلى جزيرة فرسان

وقبالة شاطئ محافظة جازان الجنوبية، تقع مجموعة صغيرة من الجزر المرجانية، تعرف باسم جزر فرسان، وتتميز بأمواج متكسرة على شواطئ بيضاء شاعرية ومناظر ريفية لم يغيّرها الزمن.

ما يجعلها ملاذًا لاستكشاف الحياة البسيطة على سواحل البحر الأحمر، مع الاستمتاع في الوقت عينه بالفرص المتاحة للغطس والغوص.

التنوع الحضاري والبيئي

تعود آثار الحياة البشرية على هذه الجزر إلى القرن الأول قبل الميلاد، وقد تعاقبت عليها حضارات متتالية عبر التاريخ، بمن فيهم السبئيين والرومان والأكسوميين والعثمانيين، وبالطبع العرب.

وأثناء زيارتك للجزر، لا تنسَ التوقّف عند المنازل الفريدة المبنية من المرجان والتي تقع على الجزيرة الرئيسة، إلا أن المصدر الرئيس لشهرة فرسان ليس التاريخ البشري فحسب، بل هي تتميّز بتنوّع حيوي مذهل بصفتها محمية بحرية.

المواقع الأثرية والسياحية في جزيرة فرسان

بداية، تشتهر الجزر بغابات المنغروف التي توفّر أرضًا خصبة لتكاثر الطيور، في حين أنّ المياه المجاورة تجذب أنواعًا مختلفة من الطيور التي تقتات على الكائنات البحرية.

وأبرزها طائر العقاب النساري وصقر الغروب والبجع الرمادي ورئيس البحر أحمر المنقار والنورس أبيض العين والخرشنة الصغيرة والحنكور وطائر النحام.

وقد أصبحت بعض الجزر موطنًا لغزال جزر فرسان المهدد بالانقراض، ومن النادر أن ترى واحدًا هناك.

وفي محافظة العارضة، التابعة لمنطقة جازان، يوجد 19 موقعًا جاذبًا، ما بين جبال وأودية، فضلاً عن قلعة أبو صمة، وقرية مدخال.

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الكلمات الدلالية:
الحياة البرية الكائنات البحرية جازان جزر فرسان حافظة العارضة

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