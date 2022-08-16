أوكرانيا تفقد أثر أول سفينة تخرج من موانئها محملة بالحبوب

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت السفارة الأوكرانية في بيروت أن أول سفينة غلال تغادر أوكرانيا لا توجد الآن معلومات عن موقعها أو وجهتها.

وقالت السفارة في بيان: “مهمتنا كانت إعادة فتح المواني البحرية لشحن الغلال وقد تم ذلك بالفعل”.

وأضافت السفارة: أنه “حتى الآن غادر أوكرانيا أكثر من 450 ألف طن من المنتجات الزراعية منذ التوصل لاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة مع كل من روسيا وأوكرانيا”.

وبينت السفارة أن السفينة رازوني هي أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب الاتفاق، اجتازت التفتيش بنجاح في إسطنبول قبل الإبحار نحو وجهتها.

وأوضحت: “ليس لدينا أي معلومات عن موقع السفينة أو وجهتها. لدينا أيضا معلومات تفيد بأنه تم إعادة بيع الحمولة عدة مرات بعد ذلك. لسنا مسؤولين عن (السفينة) والبضائع، خاصة بعد مغادرتها أوكرانيا، وبعد مغادرتها مجددا من ميناء أجنبي”.