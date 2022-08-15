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البطيخ القاتل.. تعرف على صفاته وطعمه وأين يوجد؟
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البطيخ القاتل.. تعرف على صفاته وطعمه وأين يوجد؟

البطيخ القاتل.. تعرف على صفاته وطعمه وأين يوجد؟
٠٢:٢٦:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كان للبطيخ خصائص أخرى غير ما نعرفها منذ حوالي 6000 عام، فقد كان له طعم مر؛ فضلا عن أنه كان يمكن أن يقتل الإنسان إذا أكله.

وبحسب دراسة حديثة اعتمدت على إجراء تحليل جيني للبذور القديمة، أن البطيخ الأحمر قبل آلاف السنوات كان «مرّا وقاتلا».

يقول أوسكار بيريز إسكوبار، الباحث في «حدائق كيو» البريطانية: «لم يكن تناول البطيخ أمرا غير سار فحسب، بل كان بإمكانه أن يؤدي إلى وفاتك».

فيما ربط الباحثون بين هذه الدراسة وبين ما توصل إليه العلم من أسباب تغير المناخ، الذي يزيد من موجات الحر وفرص حدوث الحرائق والجفاف.

وأكد الباحثون أنه يمكن أن هذا الجفاف يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على المحاصيل الغذائية.

وذكر إسكوبار: «إذا تمكن الباحثون من إعادة إدخال سمة في البطيخ، مثل مقاومة الجفاف، فقد يساعد ذلك في تحسين قدرة المزارعين على زراعته وبيعه بنجاح».

الكلمات الدلالية:
6000 سنة بطيخ أحمر بطيخ قاتل تغير المناخ

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