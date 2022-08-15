وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»

أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها على موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: