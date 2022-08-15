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وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»
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فرص

وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»

وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»
٠١:٥٣:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها على موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول لمخاطر السوق:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء)
  • يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به
  • خبرة 2 إلى 3 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.

أخصائي أول لخدمات رأس المال البشري:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم : غير محدد.
  • خبرة : غير محدد.

أخصائي مكتب إدارة المشاريع:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • سنتان من الخبرة في دور مماثل
  • مهارات اتصال جيدة جدا
  • مهارات العرض
  • القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل مستقل.

 مهندس كهرباء (NGC):

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة في الهندسة الكهربائية ، وسنتين من الخبرة الميدانية في العمل في الأعمال الكهربائية ، ويفضل أن يكون ذلك في محطة الحبوب والمحطات الفرعية الكهربائية وأنظمة توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض والعالي.
  • يجب أن يكون لديك رخصة قيادة
  • يجب أن يكون قادرًا على التواصل في مهارات اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.
  • يجب أن يكون لديه معرفة بأجهزة الكمبيوتر.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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