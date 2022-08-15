وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها على موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي أول لمخاطر السوق:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء)
- يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به
- خبرة 2 إلى 3 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.
أخصائي أول لخدمات رأس المال البشري:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم : غير محدد.
- خبرة : غير محدد.
أخصائي مكتب إدارة المشاريع:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- سنتان من الخبرة في دور مماثل
- مهارات اتصال جيدة جدا
- مهارات العرض
- القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل مستقل.
مهندس كهرباء (NGC):
المؤهلات والخبرات:
- شهادة في الهندسة الكهربائية ، وسنتين من الخبرة الميدانية في العمل في الأعمال الكهربائية ، ويفضل أن يكون ذلك في محطة الحبوب والمحطات الفرعية الكهربائية وأنظمة توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض والعالي.
- يجب أن يكون لديك رخصة قيادة
- يجب أن يكون قادرًا على التواصل في مهارات اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.
- يجب أن يكون لديه معرفة بأجهزة الكمبيوتر.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).