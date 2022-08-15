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الدولار يصعد ليهبط بأسعار الذهب والمعادن النفيسة
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اقتصادية

الدولار يصعد ليهبط بأسعار الذهب والمعادن النفيسة

الدولار يصعد ليهبط بأسعار الذهب والمعادن النفيسة
٠١:٥٩:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تزامن مع الصعود الحالي لمؤشر العملة الأمريكية الدولار، هبوط في أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة؛ وسط تراجع حاد لأسعار المعادن النفيسة الأخرى.

وفي ظل مخاوف حيال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسعر الفائدة؛ تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1780.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.06 بالمئة إلى 1796.30 دولار؛ فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وسيحدد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر غدا الأربعاء ؛ مزيد من القرائن بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الفائدة المعادن النفيسة مؤشر الدولار

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