خسارة جديدة تضرب بريطانيا.. لندن تفقد 14 % من مطاعمها

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فقدت مدينة لندن %14 من مطاعمها بسبب جائحة كورونا التي أجبرت أعداداً كبيرة من الموظفين على العمل من المنزل، بحسب تقرير بريطاني.

وكشف التقرير: أن “واحدا من كل 7 مطاعم في العاصمة البريطانية أُجبر على الإغلاق منذ بداية كورونا، حيث يواصل ملايين الموظفين العمل من المنزل ما أدى إلى ضعف الإقبال على المطاعم والمقاهي والحانات في المدينة”.

وأضاف التقرير: أن “إغلاق مرافق الضيافة لم يقتصر على لندن فقط، فقد شهدت مدينة برمنغهام أيضا انخفاضا في عدد المطاعم والمقاهي بنسبة 14 % منذ بداية الجائحة”.

كما انخفض عدد المطاعم والمقاهي في غلاكسو أيضا بـ%10 في الفترة الزمنية ذاتها.

وفي ذروة الجائحة تكيف أرباب العمل مع العمل الهجين، والذي غالبا ما أصبح يتطلب من الموظف الحضور إلى الشركة 3 أيام فقط أسبوعيا؛ مما أدى إلى هبوط عدد مرتادي المطاعم.